ضبط أطنان جبن رومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

نفذت إدارة مراقبة الأغذية، بمديرية صحة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حملة على مصانع الأغذية، بأبوحمص.

أسفرت الحملة عن ضبط 350 قرص جبن رومي زنة القرص 13 كجم بإجمالى وزن 4.550 طن بداخل مخزن مصنع منتجات ألبان بمركز أبو حمص.

تبين أن الكمية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بموجب تقرير المعمل الإقليمي المشترك بدمنهور بعدما سبق أخذ عينة روتينية من الصنف المضبوط، أرسلت للمعمل وتبين عدم صلاحيتها.

جرى التحفظ على الكمية المتبقية سالفة الذكر، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالمخالفة والعرض على النيابة.