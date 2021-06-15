مقتل 4 من العاملين في التطعيم ضد شلل الأطفال بأفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

قتل 4 من العاملين في التطعيم ضد شلل الأطفال قتلوا وأصيب ثلاثة في هجمات منفصلة، في مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان، وذلك بحسب تصريح لمسؤول صحي إقليمي، اليوم الثلاثاء، وتعتبر هذه الحادثة هي الأحدث في سلسلة هجمات على العاملين بقطاع الصحة.

وشهدت مدن أفغانية موجة من الاغتيالات منذ بدء محادثات السلام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية العام الماضي في الدوحة، استهدف كثير منها موظفين بالحكومة وعاملين بالصحة والإعلام والمجتمع المدني.

وقال الدكتور جان محمد، مدير حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في إقليم ننكرهار، الذي تتبعه جلال اباد، إن المسلحين استهدفوا العاملين في الحملة في ثلاثة مواقع بالمدينة، في ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضاف المسؤول: ”اليوم كان ثاني أيام عملياتنا بعد توقف دام ثلاثة أشهر، لكننا اضطررنا لتعليقها مرة أخرى.. القتلى الأربعة رجال“.

وكان مسلحون قد قتلوا ثلاث عاملات في حملة التطعيم في جلال أباد في مارس آذار، الأمر الذي أجبر الحملة على تعليق العمليات وتقييم الوضع الأمني.

ولم تعلن أي جماعة المسؤولية عن هجمات اليوم الثلاثاء، لكن طالبان نفت الضلوع في الهجمات السابقة.

وتصاعد العنف بشدة في أنحاء أفغانستان منذ أن أعلنت الولايات المتحدة في أبريل نيسان خططا لسحب كل قواتها بحلول 11 سبتمبر أيلول.