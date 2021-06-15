شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تتبرع بمليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لفيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام فيتنامية رسمية، اليوم الثلاثاء، إن اليابان قالت إنها ستتبرع لفيتنام بمليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وقام السفير الياباني لدى فيتنام، يامادا تاكيو، اليوم الثلاثاء، بتسليم رسالة نيابة عن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، إلى رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشين، قال فيها إن بلاده ستتبرع بمليون جرعة من اللقاح المضاد لمرض "كوفيد 19-" تم إنتاجها في اليابان، بموجب ترخيص من شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية .

ومن المتوقع أن تصل الجرعات غدا الأربعاء، بينما تعهدت اليابان أيضا بتقديم 7ر1 مليون دولار كمساعدات لمكافحة الوباء.