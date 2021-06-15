انت الان تتابع خبر بملابس فاضحة.. 'فيفي عبده' ترقص وتقول: ده هدية مني لكل شعب العراق (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عادت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده لتثير الجدل مجددًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو رقص، بملابس مثيرة، ما فجّر غضب المعلّقين.
ونشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي ترقص كعادتها أمام منزلها، لكنها تعرضت للهجوم والانتقاد من متابعيها بسبب استمرارها في نشر مقاطع الرقص بعد وعكتها الصحية التي تعافت منها قبل فترة قليلة.