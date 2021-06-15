دول السبع تعلن دعمها لسيادة العراق وتؤيد المراقبة الاممية للانتخابات

وقالت مجموعة الدول السبع حول العراق، في بيان نشرته السفارة البريطانية في بغداد، ورد لـ الخليج 365، "نشيد بقوات الأمن العراقية، بضمنها قوات البيشمركة في كردستان، وكذلك الحكومة العراقية في نجاحها ضد داعش، ونؤكد استمرار الدعم لتلك الجهود بما في ذلك تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة".واضافت انها "تدعم سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه"، معربة عن تاييدها "لقرار مجلس الأمن رقم 2576 ودعوته لاشراك مراقبي للانتخابات للمساعدة في ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة في تشرين الاول".

وتابعت أنها "تشجع جميع العراقيين على المشاركة في تلك الانتخابات".

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع المعروفة باسم (الدول السبع) فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا.

