الإطاحة بثلاثة مطلوبين بقضايا 'إرهاب' في سامراء وكركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في محافظتي سامراء وكركوك.



وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه"وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية من إلقاء القبض على أحد المطلوبين وفق المادة ٤/إرهاب في منطقة (الطريشة) ناحية المعتصم بسامراء".

وأضافت أن "قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بلاشتراك مع استخبارات اللواء ،تمكنت من القاء القبض على المتهم المطلوب (م، ط، ن) وفق المادة ٤ إرهاب في قرية (الخزيفي) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك".

واشارت الخلية الى، أن "قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع استخبارات اللواء تمكنت من القاء القبض على الارهابي (غ، م، ص) في عملية مباغتة رصدت تواجده في قرية(ابو كعوبة) بناحية الرياض بمحافظة كركوك، وبحوزته بندقيتين كلاشنكوف مع مخزني بندقية، وملابس عسكرية، و5 موبايلات".

ولفتت الى، انه "تمت إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".