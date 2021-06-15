قمة بايدن وبوتين.. تفاؤل روسي "دون اتفاقات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مستشار بالكرملين أنه من غير المرجح إبرام اتفاقات خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي جو بايدن غدا الأربعاء.

وسيلتقي الزعيمان للمرة الأولى منذ تولي بايدن الرئاسة، في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات بين البلدين لأدنى مستوى منذ سنوات.



وقال يوري أوشاكوف، مستشار بوتين للسياسة الخارجية، للصحفيين، إنه تم تأكيد جدول الأعمال -باستثناء البيانات الختامية- في اتصاله الهاتفي مع جيك سوليفان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي أمس الإثنين.

وأضاف أن جدول الأعمال يشمل قضايا الاستقرار النووي وتغير المناخ والأمن الإلكتروني ومصير مواطنين أمريكيين وروس مسجونين لدى كل من البلدين.

وتابع أوشاكوف: "لست متأكدا من التوصل إلى أي اتفاقات في جنيف. أنظر إلى هذا الاجتماع بتفاؤل عملي".

كان بايدن قد وصف بوتين بالقاتل في مارس/آذار، واتهم روسيا بالضلوع في أنشطة غير مقبولة على جبهات متعددة.

وفي أبريل/نيسان، اقترح بايدن في اتصال هاتفي عقد قمة مع بوتين لمعالجة الخلافات.



وفتح الزعيمان كل على حدة الباب أمام احتمال تبادل السجناء، بما يشمل مبادلة جنديين سابقين بمشاة البحرية الأمريكية محتجزين في روسيا بسجناء روس في الولايات المتحدة.