شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا تعلن خطة جديدة لخفض النفقات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا خطة جديدة لخفض النفقات في الوقت الذي بدأ فيه سوق الطيران يتعافى من تداعيات الجائحة.



وتستهدف أكبر شركة طيران في أوروبا خفض نفقاتها السنوية بمقدار 3.5 مليار يورو (4.2 مليار دولار) للوصول هامش أرباحها المستهدف قبل حساب الضرائب والفوائد وهو 8% بحلول 2024، بحسب بيان صادر عن لوفتهانزا في ساعة متأخرة من أمس الإثنين.

وحققت لوفتهانزا هامش أرباح تشغيل قدره 8% مرة واحدة فقط خلال السنوات الخمس السابقة على تفشي جائحة كورونا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

في الوقت نفسه تعتزم لوفتهانزا خفض نفقات قوة العمل لديها والمقار الإدارية بما يصل إلى 30% حيث تعيد التفاوض حول عقود موردين أساسيين وتخفض تكلفة الخدمات الاستشارية الخارجية ونفقات التسويق.

يأتي الكشف عن هامش الأرباح المستهدف الجديد في الوقت الذي تستعد فيه لوفتهانزا لإطلاق جولة جديدة لزيادة رأسمالها بهدف سداد قروض الإنقاذ التي حصلت عليها من الحكومة الألمانية لمواجهة تداعيات الجائحة والتي تبلغ قيمتها 9 مليارات يورو.

وقالت الشركة إن صندوق الاستقرار الحكومي الألماني "دبليو.إس.إف" وهو أكبر مساهم في الشركة حاليا قد يشارك في عملية زيادة رأس المال الجديدة، من خلال بيع جزء من حقوق الاكتتاب الخاصة به ثم استخدام الحصيلة في شراء كمية من الأسهم الجديدة التي تعتزم لوفتهانزا طرحها للبيع.