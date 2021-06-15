خلال 24 ساعة..450 ألفا يسجلون لأداء الحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الثلاثاء، تسجيل أكثر من 450 ألف طلب لأداء فريضة الحج، من المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب.



جاء ذلك خلال الساعات الـ24 الأولى من فتح باب التسجيل.

وغردت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء: "استقبل المسار الإلكتروني لحج الداخل أكثر من 450 ألف طلب لأداء فريضة الحج للمواطنين والمقيمين في الـ 24 ساعة الاولى من فتح التسجيل".

وأوضحت أن "60% ممن سجلوا للحج هم من الذكور، و٤٠٪ من الإناث".

كانت وزارة الحج أعلنت في وقت سابق، قصر الحج هذا الموسم على المواطنين والمقيمين بإجمالي 60 ألف حاج، بسبب جائحة كورونا، ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما،ً للحاصلين على اللقاح، والخلو من الأمراض المزمنة.

وكان نائب وزير الحج والعمرة في السعودية الدكتور عبدالفتاح مشاط، أكد، السبت الماضي، أن الأولوية للتقديم لحج هذا العام ستكون لمن لم يسبق له الحج، مع تطبيق شرط مرور 5 سنوات.