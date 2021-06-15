شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الصحية في ليبيا تعلن تسجيل 271 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 271 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 250 شخصا، وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 126 إصابة و137 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 189 ألفًا و555 شخصًا، بينهم 11 ألفًا و163 حالة نشطة، ووفاة 3166 شخصًا.