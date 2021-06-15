عاجل.. انطلاق اجتماع وزراء مياه "حوض النيل" الشرقي

محمد الفلاح - الثلاثاء 15 يونيو 2021

انطلق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الثلاثاء، الاجتماع الـ33 لوزراء المياه والري بدول حوض النيل الشرقي.



وجاء الاجتماع بحضور وزراء المياه في إثيوبيا والسودان وجنوب السودان وغياب مصر على الرغم من أنها عضو بحوض النيل الشرقي.

وسيبحث الاجتماع سبل التطوير المشترك لحوض النيل والعمل المنجز حتى الآن في الجزء الشرقي من حوض النيل فضلا عن التعاون بين بلدان حوض النيل.

كما يناقش الاجتماع الذي يترأسه، وزير المياه والري والإثيوبي سليشي بقلي، تقرير الخبراء الفنيين حول عدد من المشروعات المقترح تنفيذها في دول حوض النيل الشرقي.

ومن المتوقع أن يتسلم السودان رئاسة مجلس وزراء المياه لحوض النيل الشرقي خلال هذا الاجتماع.

والدول الأعضاء بحوض النيل الشرقي هي "إثيوبيا، السودان، جنوب السودان، ومصر".

ولم تعلن القاهرة أسباب غيابها عن الاجتماع غير أن هناك خلافات قائمة مع إثيوبيا حول سد النهضة.