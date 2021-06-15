اليمن.. غرفة تجارة وصناعة حضرموت تجري مراسيم توقيع مذكرات تفاهم مع ثلاث مؤسسات

محمد الفلاح - الثلاثاء 15 يونيو 2021

جرى صباح اليوم بقاعة غرفة تجارة وصناعة حضرموت مراسيم توقيع مذكرات تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة حضرموت وثلاث مؤسسات مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين و مؤسسة انجاز للتجارة والهندسة والتطوير العقاري ومؤسسة الخريجين، وأكدت المذكرات على التعاون المشترك بين الغرفة والمؤسسات في الاعمال المشتركة ووقع عن الغرفة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح كرامة عمير وعن المؤسسات الأستاذ/ عوض بلفقيه المدير التنفيذي لمؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين وعن مؤسسة انجاز للتجارة والهندسة والتطوير العقاري المدير التنفيذي المهندس/ عبدالمجيد ديان والاستاذة سولاف الحنشي عن مؤسسة الخريجين بحضور القائم بأعمال المدير العام للغرفة التجارية الأستاذ/ منيف صلاح لحمدي.



وخلال مراسيم التوقيع أوضح عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح عمير أن توقيع مذكرات التفاهم فرصة مهمه للطرفين لتحقيق أواصر التعاون المشترك بين الجهات وعملية التبادل في المجالات المشتركة، لافتا أن غرفة تجارة وصناعة حضرموت تولي اهتمامها بتوطيد أواصر العلاقات مع الجهات المختلفة في الاعمال المشتركة .

كما ابدى ممثلو المؤسسات الموقعة على المذكرات بعمل الشراكة في المجلات التي تساهم في تحقيق الاهدااف المرسومة لهم بين مؤسساتهم والغرفة التجارية والصناعية .

حضر توقيع مذكرة التفاهم مسؤول العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة حضرموت / سعيد غودل ومسؤول العلاقات والإعلام مسؤول التنسيق والتعاون الدولي ومندوب مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين علاء بن عبدات والمهندس ياسر الشميري مندوب مؤسسة أنجاز للتجارة والهندسة والتطوير العقاري والمدير التنفيذي لمؤسسة الخريجين نهى بن سهيلان.