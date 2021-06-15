كوريا الجنوبية تتعهد بالدفع لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية

المناطق - وكالات

تعهدت كوريا الجنوبية بالدفع لاستئناف المحادثات المتوقفة مع كوريا الشمالية.

وأفاد وزير الوحدة الكوري الجنوبي لي إين يونغ اليوم أن بلاده ستدفع لاستئناف المحادثات والتبادلات المتوقفة منذ وقت طويل مع كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أنه تم تأمين شروط جيدة للغاية لكوريا الشمالية للعودة إلى طاولة المفاوضات بفضل لقاء القمة الذي عقد قبل شهر بين الرئيس مون جيه إن والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد أن بلاده ستعمل على تحويل هذه اللحظة النادرة إلى فرصة لإعادة العلاقات بين الكوريتين إلى مسارها في أقرب وقت ممكن، بطريقة يمكن من خلالها المضي قدمًا على طريق السلام في شبه الجزيرة الكورية.