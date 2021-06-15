شكرا لقرائتكم خبر عن حظر «الأسمدة» يثير غضب المزارعون في سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المزارعون في سريلانكا الحكومة إلى إعادة النظر بشأن حظر استيراد الأسمدة الكيميائية، والكيماويات الزراعية، وسط احتجاجات ضد القرار الذي من شأنه أن يؤثر على إنتاج الغذاء، حسبما ذكرت منظمات للمزارعين اليوم الثلاثاء.

ونظم المزارعون سلسلة من الاحتجاجات، معظمها في أراضيهم الزراعية، بسبب القيود الحالية المفروضة على التجمعات العامة بسبب وباء كورونا.

وقال نامال كاروناراتني، مسؤول التنظيم في "اتحاد عموم مزارعي سيلان"، إن المزارعين دعوا الحكومة إلى مراجعة الحظر، حيث تضررت أنشطة الزراعة الحالية، مع وجود مؤشرات على تراجع الإنتاج، بما في ذلك الأرز.

وفرضت الحكومة حظرا على واردات الأسمدة الكيميائية والكيماويات الزراعية اعتبارا من الشهر الماضي، وقالت إنها قررت الإسراع في تنفيذ مقترح للتحول نحو استخدام الأسمدة العضوية.