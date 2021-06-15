شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تضاعف جرعات اللقاح لتحصين العاملين في الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء مضاعفة جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المخصصة للعاملين في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة طوكيو، لتصل إلى 40 ألف جرعة بدلا من 20 ألف جرعة.

وقالت وزيرة الأولمبياد اليابانية تامايو ماروكاوا اليوم الثلاثاء إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع شركة فايزر الأمريكية بشأن جرعات اللقاح.

ويأتي ذلك بعد أن توصلت اللجنة الأولمبية الدولية أيضا إلى اتفاق مع فايزر بشأن عدد مماثل من جرعات اللقاح.