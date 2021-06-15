بعد نجاته من الموت.. أول تعليق من كريستيان إريكسن

‭ ‬طمأن كريستيان إريكسن، لاعب الدنمارك، جماهيره، قائلا إنه "بخير"، وعبر عن امتنانه للرسائل التي تدفقت عليه بعد إصابته بأزمة قلبية في المباراة الأولى لبلاده ببطولة أوروبا يوم السبت.

وفي رسالة عبر حساب منتخب الدنمارك بتطبيق "انستغرام" قال إريكسن: "شكرا كبيرا على التمنيات الجميلة والرائعة والرسائل من جميع أنحاء العالم، وهذا يعني الكثير لي ولعائلتي. أنا بخير في ظل الظروف الحالية".

وأرفقت الرسالة بصورة لإريكسن البالغ 29 عاما، وهو يرقد على السرير مبتسما ويرفع إصبع الإبهام، للدلالة على سلامته.

وأضاف: "أشعر بخير الآن وسأشجع الزملاء بفريق الدنمارك في المباريات المقبلة. العبوا جميعا من أجل الدنمارك".

وسقط إريكسن مغشيا عليه قبل نهاية الشوط الأول في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب فنلندا ونقل للمستشفى بعد خضوعه لإنعاش قلبي رئوي في الملعب، واستكملت المباراة بعد توقف طويل، وخسرت الدنمارك 1-0.