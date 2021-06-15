العراق ولبنان يبحثان في القضايا الإقليميّة ذات الاهتمام المشترك والتطورات بالمنطقة

بغداد - ياسين صفوان - بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجيَّة اللبنانيّة زينة عكر، مُختلِف أوجه العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وتناولا سُبل مواصلة تعزيزها في المجالات المختلفة.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الاخير التقى مع نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجيَّة اللبنانيّة زينة عكر، وبحث الجانبان مُختلِف أوجه العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وتناولا سُبل مواصلة تعزيزها في المجالات المختلفة".

وأشاد الوزير وفق بيان مكتبه بـ"المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين بغداد وبيروت".

واشار البيان الى أن "الجانبين بحثا القضايا الإقليميّة ذات الاهتمام المشترك، والتطورات في المنطقة، واتفقا على مواصلة التشاور وتنسيق الجُهُود لدعم الحُلول السياسيّة؛ الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكّد الوزير، أن "العراق كان ومازال يكن التقدير للبنان وشعبه الشقيق وسوف يبقى داعماً لأخوانه واشقاءه في لبنان".

ولفت حسين إلى "أهمية عقد اللجنة العراقيَّة-اللبنانيَّة المشتركة لتفعيل جميع القضايا والملفات المشتركة بين البلدين".

وبحسب البيان، "جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجيَّة العرب الذي تستضيفه دولة قطر".

من جانبها، وجهت وزيرة وزيرة الخارجيَّة اللبنانيّة شكرها وتقديرها لجمهوريّة العراق حكومةً وشعباً على مواقفهم الداعمة للبنان وتقديم الدعم، والمُؤازَرة إلى الشعب اللبنانيّ، معبرة عن متانة العلاقات الأخوّية بين البلدين.

وحضر اللقاء سفير جمهوريَّة العراق لدى دولة قطر عمر البرزنجي، ورئيس الدائرة العربيَّة د. أسامة مهدي غانم، والمستشار بان علي كاظم، والوفد المرافق لوزيرة الخارجيَّة اللبنانيّة.