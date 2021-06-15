الطواقم الصحية تحت النار.. هجمات تودي بحياة 4 من فريق طبي بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا شيء يوزع بعدالة في أفغانستان، مثل القتل ضمن هجمات تطول كل قطاعات، حتى الفرق الطبية بميدان تلقيح الأطفال.

جديد ذلك هو مقتل أربعة عناصر في فرق تلقيح ضد شلل الأطفال في سلسلة هجمات، مجهولة الفاعل حتى الآن.

وفي سلسلة هجمات منسقة على ما يبدو وقعت صباح الثلاثاء في شرق أفغانستان، قُتل أربعة عناصر وأُصيب ثلاثة أشخاص بجروح، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الأفغانية والشرطة المحلية.

وقال عثمان طاهري الناطق باسم الوزير لوكالة فرانس برس إن الهجمات الأربع وقعت بفارق 30 دقيقة وساعة بين كل منها في ولاية ننغرهار.

ولم تشر البيانات الحكومية صراحة إلى ضلوع حركة طالبان في هجمات اليوم، غير أن الحركة منذ توقف الغارات الأمريكية دخلت مع القوات الحكومية الأفغانية مرحلة أكثر ضراوة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان.

وذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن طالبان عززت نفوذها ببطء في أفغانستان بعد توقيع اتفاق الانسحاب مع الولايات المتحدة. وقد سمح وقف العمليات الهجومية الأمريكية، خاصة الضربات الجوية والغارات، للجماعة بحشد عناصرها وجمع الإمدادات وتدمير المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.