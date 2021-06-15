إسبانيا تدرس ضم "سبتة ومليلية" بشكل كامل لمنطقة شنجن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا جونزاليس لايا، الثلاثاء، أن حكومتها تدرس ضم "سبتة ومليلية" بشكل كامل إلى منطقة شنجن الأوروبية.

وبإمكان المغاربة من البلدات المحيطة بالمنطقتين دخولهما حاليا دون تأشيرة، لكنها تكون مطلوبة عند السفر جوا أو بحرا إلى إسبانيا أو بقية أنحاء منطقة شنجن المعفية من التأشيرات في أوروبا.



ومنذ استقلاله عن الاحتلالين الإسباني والفرنسي، يعتبر المغرب المدينتين جزءا من تُرابه، رافضاً الاعتراف بالسيادة الإسبانية عليهما.

ويعتبر المغرب التواجد الإسباني احتلالاً، مُطالباً باسترجاعهما إلى جانب جزر إشفارن القريبة منهما.



وتوترت العلاقات المغربية الإسبانية بسبب سماح مدريد بدخول زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي إلى ترابها، تلك الخطوة التي بررتها مدريد بـ"دواعٍ إنسانية"، إلا أن الرباط اعتبرتها طعنة من الخلف صدرت عن شريك استراتيجي للمملكة.

