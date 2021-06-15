بالصور.. البرهان يخلع زيّه العسكري بـ"روح رياضية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في ظهور نادر تخلى رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، عن بزته العسكرية، متحليا بروح رياضية عكسها زي منتخب بلاده.

فخلال استقباله منتخب بلاده المعروف بـ"صقور الجديان" بعد تأهله لأمم أفريقيا، ارتدى البرهان الزي الرسمي لمنتخب السودان.

استقبالٌ جاء في إطار تكريم نُظم دعما من رئيس السيادي للنجاحات التي يحققها الفريق الرياضي، بتأهله لكأس أمم أفريقيا، المقرر تنظيمها العام المقبل بالكاميرون.





وخلال حفل التكريم، شدد رئيس مجلس السيادة على دعم الحكومة الانتقالية لمسيرة المنتخب السوداني في مشواره الأفريقي.

وعبّر عن أمله في أن يحقق المنتخب النصر المؤزر الذي يسهم في عودة السودان لمواقع الريادة في مختلف المجالات.





وحث الفريق أول عبدالفتاح البرهان "على ضرورة العمل سويا من أجل رفع شعار السودان في المحافل الكروية والرياضية والذي لا يقل مسؤولية عن حمل السلاح دفاعا عن الأرض والعرض.

وثمّن عاليا الروح الحماسية والقتالية والتناغم الكبير الذي استشعره أثناء زيارته ومشاركته تقسيمة المنتخب، حسبما ورد في وكالة السودان للأنباء "سونا".





يذكر أن المنتخب السوداني حقق إنجازا تاريخيا عام 1970، بعد حصده لقب كأس الأمم الأفريقية، ويبعث تأهله هذا العام للنهائيات، على إعادة الأمجاد بأقدام "صقور الجديان" مرة أخرى.