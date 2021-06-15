مصر وليبيا تبحثان عودة العمالة واستئناف الطيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مباحثات ليبية مصرية على مستوى رفيع لعودة العمالة المنتظمة إلى البلد الغني بالنفط للمشاركة في إعادة الإعمار.

والتقى وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، نظيره الليبي علي العابد.



وكان وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء الإثنين، برفقة وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية لمصر.

وبحث الوزيران تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية للسوق الليبي والربط الإلكتروني بين الوزارتين بشأن منح تأشيرات الدخول في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين.

وأكد سعفان حرص وزارة القوى العاملة المصرية على التعاون مع الحكومة الليبية مع استعدادها الكامل للربط الإلكتروني، وتنظيم لقاءات دورية بين الطرفين المصري والليبي في هذا الشأن، لتحديد استراتيجية العمل ووضع الخطوط العريضة لبدء عودة العمالة المصرية بشكل رسمي للعمل في الأراضي الليبية.



فتح المكتب العمالي

وأوضح سعفان أن الوزارة تتخذ حالياً إجراءات عودة مكتب التمثيل العمالي لليبيا بعد غلقه في الفترة الأخيرة نتيجة الأحداث التي حدثت في ليبيا، من أجل تفعيل خطط العمل المشترك وتسهيل عودة المصريين ومتابعة أحوال العمالة فور عودتها.

وشدد سعفان على أن عودة الطيران فيما بين البلدين، ستكون بمثابة العامل الأساسي لتسهيل عودة العمالة المصرية بشكل رسمي إلى الدولة الليبية، مع ضمان توفير الأمان الكامل للعاملين في مختلف القطاعات والحماية اللازمة.

من جانبه توجه العابد بالشكر والتقدير للوزير والحكومة المصرية على تعاونها التام مع الحكومة الليبية ومساندتها في أوقات الحاجة.

وأشار الوزير الليبي إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الطيران في الدولة، وحالة المطارات، لتقديم تقرير نهائي بها الى الحكومة في أقرب موعد، من أجل عودة الطيران بين البلدين.

وفي مارس/آذار الماضي، قالت السفارة الليبية في القاهرة إن اتفاقا بشأن تسهيل دخول العمالة المصرية إلى ليبيا تم التوصل إليه.

ووقعت مصر وليبيا في يونيو/حزيران 2013، مذكرة تفاهم مشتركة بشأن التعاون في مجال الأيدي العاملة والإجراءات المتعلقة بتنظيم وتسهيل انتقالها وفق اللوائح والتشريعات والقوانين المتبعة في كلا البلدين.



وتضمنت الاتفاقية، تنظيم تدفقات العمالة المصرية لليبيا وفقًا لاحتياجات سوق العمل وألا يتم منح أي عامل مصري تصريح عمل إلا إذا كان وجوده في ليبيا بغرض العمل وليس للزيارة أو للمرور وفقًا للإجراءات المتفق عليها بين البلدين على أن يتم استيفاء إجراءات العمالة التي يتم اختيارها بالتنسيق مع مكتب ملحقي العمل الليبي في مصر.