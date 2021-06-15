قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بمركز عسكري بمقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أودى تفجير انتحاري، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الصومالية مقديشو، بحياة مجندين في مركز عسكري.

ووقع التفجير الانتحاري في مركز عسكري أثناء استقبال مجندين جدد في الجيش الصومالي غربي مقديشو.

وقال مصدر أمني لـ"الخليج 365" إن انتحاريا يحمل حزاما ناسفا، فجر نفسه بين المجندين، خلال عمليات تسجيل وتدقيق ملفاتهم، مخلفا سقوط قتلى وجرحى.

وخلف التفجير الذي وقع في مديرية ودجر، ١٤ قتيلا، وإصابة ٢٠ آخرين، وفق مصادر طبية لـ"الخليج 365".

في غضون ذلك لم تعلق السلطات الصومالية حتى الساعة، على التفجير، كما لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عنه.

لكن غالبا ما تستهدف حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، المراكز العسكرية التابعة للجيش الصومالي.

