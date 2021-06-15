رئيس الوزراء البريطاني يعلن تأجيل رفع القيود المعتمدة حتى 19 يوليو بسبب المتحور الهندي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إرجاء رفع آخر القيود المعتمدة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى 19 يوليو وذلك بسبب ارتفاع الإصابات المرتبطة بمتحور دلتا الهندي.



وقال رئيس الوزراء البريطاني "نحن قلقون جداً حيال المتحور دلتا الذي يتفشى بسرعة أكبر من تلك التي نصت عليها خارطة الطريق في فبراير ولحظة إعادة فتح كاملة للبلاد في 21 يونيو، والانتظار حتى 19 يوليو لمنح (الجهاز الصحي) الوقت الاضافي اللازم".

وكان من المقرر رفع القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا المستجد في 21 يونيو الجاري.

وتلقى نحو 80 بالامئة من البريطانيين البالغين جرعة واحدة من اللقاح ضد الفيروس فيما تلقى 57 بالمائة الجرعتين.