عاجل.. قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بمركز عسكري بمقديشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أودى تفجير انتحاري اليوم الثلاثاء في العاصمة الصومالية مقديشو، بحياة مجندين في مركز عسكري.



وقع التفجير الانتحاري في مركز عسكري أثناء استقبال مجندين جددا في الجيش الصومالي غربي مقديشو.

وقال مصدر أمني وفقا لـ"العين" إن انتحاريا يحمل حزاما ناسفا، فجر نفسه بين المجندين، خلال عمليات تسجيل وتدقيق ملفاتهم، مخلفا سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن لايُعرف حتى الآن عدد ضحايا التفجير، على وجه الدقة، الذي وقع في مديرية ودجر.

في غضون ذلك لم تعلق السلطات الصومالية حتى الساعة، على التفجير، كما لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عنه.

لكن غالبا ما تستهدف حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، المراكز العسكرية التابعة للجيش الصومالي.