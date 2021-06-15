شكرا لقرائتكم فتح تهاجم حماس.. "تكرس الانقسام وتضرب الوحدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد تعيينها مسؤولاً جديداً للجنة الحكومية في قطاع غزة، اتهمت "فتح" حركة حماس بتكريس الانفصال وتعميق الهوة بين الفصائل الفلسطينية.

فقد هاجمت "فتح" في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية، "حماس" لتعيينها مسؤولاً جديداً للجنة الحكومية، متهمة إياها بإقامة نظام سياسي موازٍ في القطاع. وقال المتحدث باسم "فتح" إياد نصر، في تصريحات مساء أمس الاثنين، إن "حماس" تُصر على الانفصال والبعد عن الوحدة الوطنية من خلال تعيين رئيس جديد للجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة".

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انحراف عن الجهد المصري

كما أكد أن تلك الخطوة تشكل انحرافاً عن الجهد المصري لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وإضعاف الموقف الوطني أمام المجتمع الدولي في إعادة إعمار قطاع غزة ومواجهة الاحتلال.

واعتبر أن قرار حماس لا يخدم المشروع الوطني، بل يعد مضيعة للوقت، داعيا إياها إلى إعادة حساباتها، والعودة إلى طاولة الحوار لإنهاء الانقسام.

ركام ودمار في غزة (فرانس برس)

يشار إلى أن هذا الخلاف الذي تفجر منذ الأحد إثر تعيين حماس مسؤولا جديدا للجنة التي كانت جمدتها عام 2017، بعد غضب السلطة ومطالبات فلسطينية وضغوط مصرية، من أجل دفع المصالحة الداخلية قدماً آنذاك، قد يعيد المساعي المصرية الأخيرة التي انطلقت من أجل توحيد الفصائل الفلسطينية إلى نقطة الصفر، ويجهض أي محاولة للتقارب بين الطرفين.

وكانت "حماس" أعلنت، الأحد، تعيين عصام الدعاليس رئيساً جديداً "لإدارة العمل الحكومي"، وأثار توقيت الإعلان غضب رام الله، خصوصاً أن القرار اتخذ خلال جلسة عقدتها كتلة "حماس" في غزة للمجلس التشريعي المنحل.