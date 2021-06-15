شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى من فرق تلقيح ضد شلل الأطفال في هجمات بأفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جلال آباد (أفغانستان) - رويترز

قُتل أربعة عناصر في فرق تلقيح ضد شلل الأطفال وأُصيب ثلاثة أشخاص بجروح في سلسلة هجمات منسقة على ما يبدو وقعت صباح الثلاثاء في شرق أفغانستان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الأفغانية والشرطة المحلية.

وقال عثمان طاهري الناطق باسم الوزير، إن الهجمات الأربع وقعت بفارق 30 دقيقة، وساعة بين كل منها في ولاية ننغرهار.

وشهدت مدن أفغانية موجة من الاغتيالات منذ بدء محادثات السلام بين حركة "طالبان" والحكومة الأفغانية العام الماضي، استهدف كثير منها موظفين بالحكومة وعاملين بالصحة والإعلام والمجتمع المدني.

وقال الدكتور جان محمد مدير حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في إقليم ننكرهار، الذي تتبعه جلال آباد، إن "المسلحين استهدفوا العاملين في الحملة في ثلاثة مواقع بالمدينة، فيما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضاف: "اليوم كان ثاني أيام عملياتنا بعد توقف ثلاثة أشهر، لكننا اضطررنا لتعليقها مرة أخرى"، وقال إن القتلى الأربعة، رجال.

وكان مسلحون قد قتلوا ثلاث عاملات في حملة التطعيم بمنطقة جلال آباد في مارس/آذار، الأمر الذي أجبر الحملة على تعليق العمليات وتقييم الوضع الأمني.

ولم تعلن أي جماعة المسؤولية عن هجمات الثلاثاء، لكن "طالبان" نفت الضلوع في الهجمات السابقة.

وأفغانستان وباكستان هما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان لا يزال مرض شلل الأطفال متوطناً فيهما.

وتصاعد العنف بشدة في أنحاء أفغانستان منذ أن أعلنت الولايات المتحدة في إبريل/نيسان خططاً لسحب كل قواتها بحلول 11 سبتمبر/أيلول.