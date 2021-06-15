شكرا لقرائتكم خبر عن آخر التطورات المتعلقة بجائحة "كورونا" في عدد من الدول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الثلاثاء أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و716170 بعد تسجيل 652 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 89937 بعد تسجيل 93 وفاة جديدة.

وفي الصين، قالت اللجنة الوطنية للصحة الثلاثاء إن بر الصين الرئيسي سجل 20 إصابة جديدة بكوفيد-19 حتى يوم الاثنين نزولاً من 23 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن اثنتين من الإصابات الجديدة محلية، مقابل أربع قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 25، مقابل 24 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91471، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

أما في البرازيل، فقالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت 39846 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و827 وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية سجلت منذ بداية الجائحة 17 مليوناً و452612 إصابة و488228 وفاة.

والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.

انخفاض الإصابات في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 631 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة، انخفاضاً من 691 إصابة و41 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 273795 من ضمنهم 201739 حالة تم شفاؤها، و15654 حالة وفاة".

كما سجلت المكسيك حتى يوم الاثنين 1175 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و39 حالة وفاة، مما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى مليونين و455351 حالة، وعدد حالات الوفاة إلى 230187 حالة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وأشارت بيانات حكومية نشرت في مارس/آذار إلى أن الحصيلة الحقيقية لعدد حالات الوفاة ربما تكون أكبر من العدد المؤكد بنسبة 60 في المئة على الأقل.