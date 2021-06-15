شكرا لقرائتكم خبر عن إريكسن يبعث رسالة جديدة من داخل المستشفى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوبنهاجن - رويترز

قال كريستيان إريكسن لاعب الدنمارك إنه "بخير في ظل الظروف"، وعبّر عن امتنانه للرسائل التي تدفقت عليه بعد إصابته بأزمة قلبية في المباراة الأولى لبلاده ضمن منافسات بطولة أوروبا لكرة القدم يوم السبت الماضي.

وفي رسالة عبر حساب منتخب الدنمارك بتطبيق "إنستجرام"، قال إريكسن: "شكراً جزيلاً على التمنيات الجميلة والرائعة، والرسائل من جميع أنحاء العالم، وهذا يعني الكثير لي ولعائلتي. أنا بخير في ظل الظروف".

وأرفقت الرسالة بصورة لإريكسن (29 عاماً) وهو يرقد على السرير مبتسماً ويرفع إصبع الإبهام.

وأضاف: "لكنني أشعر بخير الآن، وسأشجع الزملاء بفريق الدنمارك في المباريات المقبلة. العبوا جميعاً من أجل الدنمارك".

وسقط إريكسن مغشياً عليه قبل نهاية الشوط الأول في مباراة أمام فنلندا، ونقل للمستشفى بعد خضوعه لإنعاش قلبي رئوي في الملعب، واستكملت المباراة بعد توقف طويل وخسرت الدنمارك 1-0.