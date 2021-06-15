شكرا لقرائتكم خبر عن «أمريكية الشارقة» تحتفي بدفعة خريجي ربيع 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

احتفت الجامعة الأمريكية في الشارقة، بطلبة دفعة ربيع 2021، الأسبوع الماضي، بتخرجهم في الجامعة، خلال فعاليات تكريم خاصة في حرمها، اختتمت باحتفال عبر الاتصال المرئي، سمح للطلبة وأسرهم، بالمشاركة من مختلف أنحاء العالم.

وحرصت الجامعة على تطبيق الإجراءات، لدى ترحيبها بالطلبة الخريجين، ضمن سلسلة فعاليات بدأت يوم 6 يونيو واستمرت على مدار أسبوع كامل في حضور مجموعة مختارة من ممثلي الجامعات، بمن فيهم البروفيسور كيفن ميتشل، مدير الجامعة.

وكرّمت 440 طالباً وطالبة في مبناها الرئيس، في فعاليات بثت مباشرة، عبر الانترنت، لإعطاء فرصة للأهل والأصدقاء لمشاهدتها.

وكانت دفعة ربيع 2021، أظهرت مرونة كبيرة لاستكمال دراستها الجامعية في ظل الجائحة العالمية، فجاءت هذه الفعاليات الاحتفالية، تكريماً لإصرار الطلبة وقدرتهم على التكيف مع الحالة الاستثنائية، وهي مهارات ستكون ذات قيمة للخريجين، وهم ينطلقون في سوق العمل، أو يتجهون نحو إكمال دراساتهم العليا.

واستمرت الاحتفالات حتى يوم السبت 12 يونيو، بالاحتفال الذي نظمته الجامعة، عن بُعد، لكامل الدفعة البالغ عددها 657 خريجاً وخريجة. وترافق الاحتفال مع رسائل تهنئة من رئيس الجامعة وعمداء الكليات، فضلاً عن الاحتفال بذكريات الخريجين الخاصة، ورسائل ممثلي الدفعة.

وقالت كاتيا كاناكري، خريجة بكالوريوس الآداب في الدراسات الدولية والحاصلة على منحة الشيخ خليفة «أظهر لي الوقت الذي قضيته في الجامعة، ما أنا قادرة على إنجازه. اكتشفت الكثير عن نفسي واهتماماتي وقدراتي. لقد تجاوزت»أمريكية الشارقة«، توقعاتي تماماً، وأنا أثمّن هذا جداً».

أما الخريج عبدالله الحجر، الذي تخصص في الهندسة الكيميائية، فقد شهد خلال السنوات التي قضاها في الجامعة، تحولاً شخصياً وأكاديمياً. فلم يكن واثقاً بما يريد أن بفعله بحياته أول ما بدأ رحلته الجامعية، لكن تجربته في الجامعة، جعلته باحثاً له بحوث منشورة. كما أسهم في أبحاث متقدمة في معالجة المياه، وتطوير الطاقة، والهندسة الطبية الحيوية وعلوم المواد.

كما مثل تخريج دفعة ربيع 2021 علامة فارقة بالنسبة للجامعة التي احتفلت بتخريج أول دفعة من طلبة الدكتوراه، حيث حصل مصطفى التكريتي، وحسن محمود، وطه أنجمروز،على الدكتوراه في إدارة النظم الهندسية. وتلقى كل طالب وشاح الدكتوراه التقليدي من مشرف الكلية، خلال حفل خاص، بما يمثل انتقالهم من مسمى طالب، إلى مسمى زميل.

وقال البروفيسور ميتشل في هذه المناسبة «نحن فخورون جداً بخريجي فصل ربيع 2021، ويسعدنا أن نرحب بهم مرة أخرى في الحرم الجامعي، للاحتفال بإنجازاتهم. كما أننا نتطلع لفعاليات تكريم الفصول السابقة التي تخرجت أثناء الجائحة. ينضم خريجو ربيع 2021 إلى خريجي أمريكية الشارقة وإلى اسهاماتهم التي تسعى إلى جعل العالم مكاناً أفضل».

توزيع الخريجين حسب الكليات: العمارة والفنون والتصميم: 96. الآداب والعلوم: 96. الهندسة: 298. كلية إدارة الأعمال: 167.