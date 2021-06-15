شكرا لقرائتكم خبر عن أطول موجة صعود للأسهم الأوروبية منذ 2019.. و«اليابانية» تقتفي أثر «ناسداك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثامنة على التوالي، الثلاثاء، إذ أدى التفاؤل حيال تعاف اقتصادي سريع في المنطقة لصعود أسهم الشركات الصناعية بينما اقتدت أسهم شركات التكنولوجيا بقفزة نظرائها في الولايات المتحدة الليلة الماضية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، وهي أطول موجة مكاسب فيما يزيد عن عامين مع مراهنة المستثمرين أيضا على إبقاء البنوك المركزية صنابير التحفيز مفتوحة.

وتُسلط الأنظار الأسبوع الجاري على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسات الذي يستمر يومين للتعرف على موقف البنك المركزي إزاء قفزة للتضخم في الآونة الأخيرة.

وارتفعت أسهم القطاع الصناعي في أوروبا 0.5 بالمئة في حين زادت أسهم التكنولوجيا 0.7 بالمئة بعدما أغلق المؤشر ناسداك الزاخر بشركات التكنولوجيا على مستوى قياسي الاثنين.

أسهم اليابان

وفي طوكيو أيضاً، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، الثلاثاء، إذ تلقت الدعم من أسهم التكنولوجيا وتلك التي تركز على النمو عقب إغلاق قوي للمؤشر ناسداك الليلة الماضية، بينما واصلت شركات صناعة الأدوية مكاسبها.

وقفز المؤشر نيكاي 0.96 بالمئة إلى 29441.30 نقطة، مسجلا أكبر مكسب منذ أواخر مايو أيار، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة إلى 1975.48 نقطة، ليغلق عند أعلى مستوياته منذ أوائل أبريل/ نيسان.

وتعززت معنويات السوق بآمال تعافي التجارة العالمية وإعادة فتح الاقتصاد في البلاد، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسات.

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث لدى تشيباجين لإدارة الأصول «إغلاق السوق القوي اليوم ببساطة رد فعل على المكاسب في ناسداك الليلة الماضية. المستثمرون استعادوا الثقة في السوق مع سلاسة وسرعة توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19».

وتصدر قطاع صناعة الأدوية قائمة الرابحين بين 33 قطاعا فرعيا في بورصة طوكيو بارتفاع 1.65%. وقفز سهم إيساي 6.59 بالمئة ليتصدر قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر نيكاي.

وشهدت أسهم إيساي تذبذبا منذ تلقى عقار لمرض الزهايمر، طورته الشركة بالتعاون مع بيوجين، موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية الأسبوع الماضي. وتواجه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية انتقادات متزايدة بشأن الموافقة على العقار.

وصعد سهم تاكيدا للأدوية 1.69 بالمئة وتتولى الشركة توريد لقاح نوفافاكس المضاد لكوفيد-19 في اليابان. وأظهرت تجارب سريرية أن لقاح الشركة الأمريكية فعال بأكثر من 90 بالمئة في مواجهة مجموعة سلالات للفيروس.

وتقدم سهم طوكيو إلكترون، وهي مورد كبير لمعدات صناعة الرقائق، 1.68 بالمئة بينما قفز سهم تويوتا موتور 1.77 بالمئة ليبلغ مستوى قياسيا.

(رويترز)