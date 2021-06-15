شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك في الاجتماعين الوزاري والتشاوري لبحث تطورات سد النهضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - وام

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اللذين يعقدان الثلاثاء في الدوحة لبحث تطورات قضية سد النهضة.

ويرأس وفد دولة الإمارات في الاجتماعين، الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.