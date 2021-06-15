«استشاري» الشارقة يختتم أعمال دورته الحالية بعقد جلسته التاسعة عشرة

الشارقة:

”الخليج 365”

يختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، بجلسته التاسعة عشرة التي يعقدها صباح الخميس 17 يونيو لعام 2021.

وتقام الجلسة في تمام التاسعة والنصف صباحاً، برئاسة علي ميحد السويدي، رئيس المجلس، في مقره في مدينة الشارقة، بعد أخذ الاحتياطات الوقائية ودواعي السلامة العامة.

ويناقش المجلس توصياته بشأن سياسة دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس، ثم يختتم أعماله، بتلاوة مرسوم فض دور الانعقاد العادي.