شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف رئيسية لاستهداف الحكومة مليون مشروع صغير لتوفير فرص عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة الوصول إلى مليون مشروع صغير على مستوى الجمهورية، لتوفير فرص عمل للشباب، بالتعاون مع كل الجهات المعنية، وذلك حسبما أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، ونرصد فيما يلى 5 أهداف رئيسية ضمن خطة المليون مشروع صغير، وفقا لتصريحات وزير القوى العاملة:
- تحقيق التشغيل الكامل والقضاء على البطالة بالمجتمع المصرى.
- توفير فرص عمل للشباب يديرها خريجي التدريب والعمالة العائدة.
- المساعدة في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية.
- إلحاق الذين أتموا دورات التدريبية بمراكز التدريب المهني، وإلحاقهم بدورة ريادة الأعمال .
- شرح لأهداف السلامة والصحة المهنية، والتعريف بمخاطر بيئة العمل، بالإضافة إلي تنمية المهارات الريادية.