شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف رئيسية لاستهداف الحكومة مليون مشروع صغير لتوفير فرص عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة الوصول إلى مليون مشروع صغير على مستوى الجمهورية، لتوفير فرص عمل للشباب، بالتعاون مع كل الجهات المعنية، وذلك حسبما أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، ونرصد فيما يلى 5 أهداف رئيسية ضمن خطة المليون مشروع صغير، وفقا لتصريحات وزير القوى العاملة: