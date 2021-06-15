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5 أهداف رئيسية لاستهداف الحكومة مليون مشروع صغير لتوفير فرص عمل للشباب

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القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة الوصول إلى مليون مشروع صغير على مستوى الجمهورية، لتوفير فرص عمل للشباب، بالتعاون مع كل الجهات المعنية، وذلك حسبما أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، ونرصد فيما يلى 5 أهداف رئيسية ضمن خطة المليون مشروع صغير، وفقا لتصريحات وزير القوى العاملة:

  1. تحقيق التشغيل الكامل والقضاء على البطالة بالمجتمع المصرى.
  2. توفير فرص عمل للشباب يديرها خريجي التدريب والعمالة العائدة.
  3. المساعدة في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية.
  4. إلحاق الذين أتموا دورات التدريبية بمراكز التدريب المهني، وإلحاقهم بدورة ريادة الأعمال .
  5. شرح لأهداف السلامة والصحة المهنية، والتعريف بمخاطر بيئة العمل، بالإضافة إلي تنمية المهارات الريادية.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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