فحص 1880 رأس ماشية ضد "البروسيلا والسل" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

أجرت مديرية الطب البيطري بالشرقية، خلال شهر مايو الماضي فحصًا طبيًا لـ 1004 رؤوس ماشية ضد البروسيلا، وفحص 876 رأسًا ضد السل البقري بمدن وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها .

وقال الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن عمليات الفحص جاءت إسهامًا من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة بالسل أو البروسيلا، وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذي يتعامل مع الحيوان، أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها.