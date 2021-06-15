مصرع عامل سقطت عليه "سكينة لودر" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته إثر سقوط سكينة لودر عليه أثناء العمل، بمدينة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج، إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "ياسر. ا" 40 عامًا سائق، جثة هامدة.

وأفاد عمه "عسكر. م" 73 عامًا عامل، أنه أثناء رفع المذكور بعض الأتربة بذات الناحية بمعدة ثقيلة "لودر" حدث عطل فني بالجهاز الهيدروليكي وحال إصلاح المصاب العطل سقطت عليه سكينة المعدة ما أدى لوفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.