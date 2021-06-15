بحضور ٧٢ مراقبًا.. بدء اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

بدأ صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، في دورته الـ 22 برئاسة السفيرة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي.

يناقش المجلس عدة موضوعات على رأسها الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021 – 2025، ودعم رؤية مصر 2030 وأفريقيا 2063، وبحث التغير الجوهري الذي حدث في سوق العمل على المستوى المحلي والعالمي.

يشارك في المؤتمر 14 مراقبًا من الجانب الياباني و24 آخرين عبر الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى 34 مراقبًا من الجانب المصري ما يعكس اهتمام كل من الحكومتين المصرية واليابانية.

يحضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة، والدكتور ماساكي سوزوكي، نائب رئيس الجامعة لشئون العلاقات الإقليمية والدولية، والدكتور جوتو ساتوشي، نائب رئيس الجامعة البحوث.

ويشارك في الاجتماع من الجانب المصري كل من الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور محمد لُطَيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ممثلًا لوزارة التعليم العالي، والدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وآخرون.

ويشارك من الجانب الياباني كل من الدكتورة نوبوكو كاياشيما، النائب الأول لهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" ونائب رئيس المجلس والسفير ماساكي نوكي، سفير اليابان في القاهرة، والدكتور ميتسوو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما، والدكتور يوشيو ناكاتاني، رئيس جامعة ريتسومايكين وآخرون.