تجديد حبس شاب مزق جسد عمه حتى الموت في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:

قرر قاضى المعارضات بمحكمة ، أبشواى الجزئية بالفيوم، تجديد حبس شاب ووالده 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية قيام المتهم الأول بقتل عمه الأسبوع الماضي بقرية الخلطة التابعة لمركز يوسف الصديق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي نائب مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء أشرف عبد السميع مساعد مدير الأمن لقطاع غرب الفيوم، بمقتل "م.م.ح" 40 عامًا، تاجر.

كشفت التحريات التى قادها العقيد مصطفى حسن رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع غرب الفيوم، وشارك فيها النقيب إسلام الصاوي رئيس مباحث مركز يوسف الصديق، تحت إشراف اللواء صبري العزب مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أن مشاجرة وقعت بين والد المتهم 53 عامًا مدرس، وشقيقه القتيل بسبب مماطلة المجني عليه في دفع إيجار قطعة أرض يستأجرها من العائلة، وقطع مياه الشرب عن شقة شقيقه المتهم أكثر من مرة، ما تسبب فى حدوث مشاجرات بين الشقيقين وكان آخرها ليلة الحادث.

وأضافت التحريات أن المتهم الثاني طلب من ابنه الحاصل على دبلوم زراعة بتأديب عمه حتى يكف عن قطع المياه عن شقته.

وأكدت التحريات، أن ابن شقيق المجني عليه "م" 19 عامًا، قرر الانتقام من عمه بعد سماع نصيحة والده ، فأحضر سكينًا، وتربص لعمه، وانتظره خلال عودته من أحد المخابز لشراء الخبز وانقض عليه ومزق جسده بـ4 طعنات تسببت في مقتله.

جرى القبض على القاتل ووالده وإحالتهما للنيابة أبشواي، واعترف المتهم الأول بقتل عمه بتحريض من والده.