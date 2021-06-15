اخبار العالم

مجموعة حاملة الطائرات الأميركية “رونالد ريغان” تدخل بحر الصين الجنوبي

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" - أرشيف

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة حاملة الطائرات الأميركية “رونالد ريغان” دخلت بحر الصين الجنوبي في إطار مهمة دورية.

وقالت البحرية الأمريكية: “تجري المجموعة القتالية خلال وجودها في بحر الصين الجنوبي عمليات أمنية بحرية، تشمل طلعات بطائرات ذات أجنحة ثابتة وأخرى دوارة، وتدريبات هجومية بحرية، وتدريبات تكتيكية منسقة بين وحدات السطح والجو”.

وكثيرا ما تعترض الصين على المهام العسكرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب بكين بالسيادة على معظمه، وذلك بحسب “رويترز”.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا