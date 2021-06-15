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مقتل شخصين إثر اصطدام قطار بسيارة في الجزائر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي شخصان مصرعهما، أمس الاثنين، إثر حادث اصطدام قطار بسيارة في مدخل مدينة النعامة غربي الجزائر.

 

 وقالت "الشركة الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية" إن الحادث "وقع في حدود الساعة 15:50 وخلف وفاة شخصين كانا على متن السيارة، كما تسبب الحادث في إلحاق أضرار بقطار من نوع كوراديا".

 

وأعربت الشركة عن "تعازيها الخالصة لعائلة الضحيتين"، داعية المواطنين إلى "الامتناع تماما عن العبور أو السير على خط السكة الحديدية".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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