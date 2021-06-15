عقود الغاز الطبيعي الأمريكية تسجل أعلى مستوى في 7 شهور

ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبعي حوالي 2% إلى أعلى مستوى في سبعة شهور، الاثنين مع استمرار قفزة في الأسعار العالمية للنفط والغاز.

وأشار متعاملون إلى أن الزيادة في أسعار الغاز جاءت على الرغم من توقعات لطلب أضعف على الغاز في الولايات المتحدة على مدار الأسبوعين القادمين.

وصعدت عقود الغاز لأقرب استحقاق 5.6 سنت، أو 1.7 في المئة، لتسجل عند التسوية 3.352 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وسجلت العقود الآجلة الأمريكية للنفط أعلى مستوى لها منذ أكتوبر /تشرين الأول 2018 أثناء التعاملات.

وأظهرت بيانات من رفينيتيف أن إنتاج الغاز في الولايات المتحدة بلغ 91.9 مليار قدم مكعبة يومياً منذ بداية يونيو/حزيران ارتفاعاً من 91.0 مليار قدم مكعبة يومياً في مايو/ أيار، لكنه ما زال منخفضاً كثيراً عن المستوى القياسي الشهري البالغ 95.4 مليار قدم مكعبة يومياً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

(رويترز)