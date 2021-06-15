باراجواي تقلب الطاولة على بوليفيا في كوبا أمريكا

البرازيل- رويترز

تأخرت باراجواي بهدف مبكر من ركلة جزاء لكنها سجلت ثلاثة أهداف في الشوط الثاني لتفوز 3-1 على بوليفيا، التي لعبت بعشرة لاعبين منذ نهاية الشوط الأول في مباراتهما الافتتاحية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم يوم الاثنين.

وغاب عن بوليفيا خمسة لاعبين جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية لكوفيد-19 ومن بينهم المهاجم مارسيلو مارتنز الذي أحرز سبعة أهداف في آخر سبع مباريات للمنتخب البوليفي.

ولم تفز بوليفيا على باراجواي في كوبا أمريكا منذ 1963 لكن آمالها زادت بعد مرور عشر دقائق فقط عندما تقدمت من ركلة جزاء.

واحتسب حكم الفيديو المساعد ركلة الجزاء بسبب لمسة يد، وسدد إروين سافيدرا على يسار الحارس.

كما حصلت باراجواي على ركلة جزاء في منتصف الشوط الأول لكن حكم الفيديو المساعد ألغى القرار لوجود تسلل، ورغم سيطرتها على المباراة لم تستطع تحويل هذا الضغط إلى أهداف.

وأضاع المهاجم كاكو، الذي يلعب في الدوري السعودي، فرصة هائلة عندما سدد خارج الملعب قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول عندما بدا أنه سيسجل بسهولة.

وتحولت المباراة في اتجاه باراجواي في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول عندما طُرد جاومي كويار لاعب بوليفيا البالغ من العمر 19 عاماً لحصوله على الإنذار الثاني.

وسيطرت باراجواي على المباراة منذ بداية الشوط الثاني ونجحت في التسجيل بعد 62 دقيقة عندما سكنت تسديدة كاكو المنخفضة من خارج منطقة الجزاء شباك الحارس روبن كوردانو.

وبعد فشلها في الفوز بأي مباراة في آخر نسختين من كوبا أمريكا، أكدت باراجواي تفوقها بفضل أنخيل روميرو الذي وضع الكرة في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 65 عقب فشل كوردانو في إمساك ضربة رأس كانت في طريقها للمرمى، ثم أنهى بذكاء هجمة مرتدة بتسديدة بين الحارس والقائم القريب مع تبقي عشر دقائق على النهاية.

وبهذه النتيجة تتصدر باراجواي المجموعة الأولى متقدمة على الأرجنتين وتشيلي بعد تعادلهما 1-1 في وقت سابق يوم الاثنين. وتفتتح أوروجواي مشوارها في البطولة أمام الأرجنتين يوم الجمعة.