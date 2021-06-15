رونالدو يثير الجدل ويطالب بالابتعاد عن المشروبات الغازية

متابعة - أحمد مصطفى

تسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو في إثارة الجدل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب بلاده أمام المجر في أمم أوروبا.

وقام رونالدو بإزاحة زجاجة مياه غازية تابعة لشركة كوكاكولا إحدى الشركات الراعية للبطولة.

وتلتقي البرتغال مع المجر ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة، حيث تأمل البرتغال بطل النسخة الماضية في الحفاظ على اللقب.

وقال النجم كريستيانو رونالدو عقب إزاحته لزجاجة الكوكاكولا «اشربوا الماء» بعد أن قام برفعها بدلاً من زجاجة الكوكاكولا.

وذكرت تقارير صحفية أنه من المتوقع أن تحدث أزمة بسبب ردة فعل كريستيانو رونالدو، خاصة أن شركة كوكاكولا هي إحدى الشركات الراعية للبطولة الأوروبية.

وكان اللاعب قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه لا يشرب نهائياً أياً من المشروبات الغازية أو غيرها من أجل الاستمرار في الحفاظ على صحته.