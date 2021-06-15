شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق أمريكي - أوروبي وشيك ينهي 17 عاماً من نزاع دعم صناعة الطائرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة وأوروبا تقتربان من اتفاق لإنهاء نزاع مضى عليه 17 عاماً، يتعلق بدعم صناعة الطائرات وإنهاء رسوم جمركية متبادلة، بينما تسعيان إلى إجماع صعب المنال بشأن كيفية التعامل مع المنافسة من الصين.

ومن شأن التوصل لاتفاق أن يرفع تهديداً بتجديد حرب تجارية بين الجانبين شملت بالفعل صناعات تتراوح من المنتجات الزراعية إلى السلع الكمالية، وألحقت ضرراً بالعلاقات بين جانبي الأطلسي.

وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي إنها ناقشت النزاع في أول اجتماع مباشر مع نظيرها الأوروبي فالديس دومبرفسكيس أمس قبيل قمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء. وستسافر تاي إلى بريطانيا غداً الأربعاء.

والمفوضية الأوروبية، التي تشرف على سياسة التجارة للاتحاد الأوروبي، حريصة على إيجاد حل بحلول 11 يوليو/تموز وهو موعد انتهاء تعليق رسوم جمركية بين الجانبين تم الاتفاق عليه في مارس/آذار.

والرسوم الجمركية على بضائع قيمتها 11.5 مليار دولار جرى فرضها على مراحل بدءاً من 2019 بعد أن حققت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي انتصارات جزئية في منظمة التجارة العالمية بشأن مزاعم بدعم غير عادل لشركتي صناعة الطائرات الأمريكية بوينج والأوروبية إيرباص.

(رويترز)