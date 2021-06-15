شكرا لقرائتكم خبر عن هدف لميسي لا يكفي الأرجنتين لتخطي تشيلي في كوبا أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ريو دي جانيرو- أ ف ب

سجّل ليونيل ميسي هدفاً جميلاً من ضربة حرّة، لم يكن كافياً لتجنيب الأرجنتين التعادل مع تشيلي 1-1، الاثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2021 في كرة القدم في ريو دي جانيرو، فيما استهلت الباراجواي مشوارها بفوز صريح على بوليفيا المنقوصة 3-1.

ومنح نجم برشلونة الإسباني فريقه تقدماً مستحقاً بعد نحو نصف ساعة على بداية المباراة، لكن إدواردو فارغاس عادل لتشيلي مطلع الشوط الثاني، متابعاً ركلة جزاء لزميله أرتورو فيدال صدها الحارس إيميليانو مارتينيس.

وبرغم سيطرة الأرجنتين على مباراة اتسمت بالخشونة، تحسّر ميسي قائلاً: «لم نكن هادئين، لم نسيطر على الكرة».

لكن مدربه ليونيل سكالوني رأى الأمور بطريقة مختلفة «استحققنا الفوز، لكن في النهاية تعادلنا، بجميع الأحوال نحن في بداية بطولة صعبة كثيراً».

وقبل بداية المباراة ضمن المجموعة الأولى التي شهدت فوز الباراجواي على بوليفيا، تمّ تكريم أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن 60 عاماً إثر متاعب صحية، برغم أن مدرجات ملعب نلسون سانتوس في ريو دي جانيرو كانت خالية من الجماهير، بسبب القيود المفروضة لعدم تفشي فيروس كورونا.