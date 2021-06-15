الصين تتهم "الناتو" بإظهار "عقلية الحرب الباردة"

محمد الفلاح - الثلاثاء 15 يونيو 2021

اتّهمت بكين حلف شمال الأطلسي "الناتو" الثلاثاء، بالمبالغة بـ"نظرية التهديد الصيني" والسعي إلى "خلق مواجهات".



يأتي هذا الاتهام غداة إعراب قادة دول الحلف في قمة ببروكسل عن "قلقهم" حيال الطموحات الصينية التي تشكّل "تحدّيات لأسس النظام الدولي".

ودعت البعثة الصينية لدى الاتّحاد الأوروبي في بيان، حلف الناتو إلى "النظر لنموّ الصين بعقلانية، والتوقّف عن المبالغة بـ(نظرية التهديد الصيني) بأشكال مختلفة، وعدم استخدام المصالح المشروعة للصين وحقوقها القانونية كذرائع للتلاعب بسياسات المجموعة".

واتّهمت البعثة الحلف بإظهار "عقلية الحرب الباردة" وبالسعي إلى "خلق مواجهات بشكل مفتعل".

في ختام قمّتهم الاثنين في بروكسل، أعرب قادة دول حلف الأطلسي عن قلقهم حيال روسيا وكذلك الصين.

وأكّد الحلفاء أنّ "طموحات الصين المعلنة وسلوكها المتواصل تشكّل تحدّيات لأسس النظام الدولي المستند إلى قواعد، وفي مجالات لها أهميتها بالنسبة إلى أمن الحلف".

ورأت البعثة الصينية أن تعبير "تحدّيات لأسس النظام الدولي" الذي استخدمه الحلفاء "يشوّه التطور السلمي" الذي أحرزته البلاد، التي تملك رؤوساً نووية أقلّ بعشرين مرة مما تملكه الدول الأعضاء في حلف الأطلسي.

وحاول الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ التخفيف من وطأة الإعلان النهائي للقمة، وقال إنّ "الصين ليست خصمنا أو عدوّنا. لكن علينا أن نواجه التحديات التي تطرحها الصين على أمننا".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنّ "روسيا والصين تسعيان لزرع الشقاق في ما بيننا، لكنّ تحالفنا متين. حلف شمال الأطلسي موحّد والولايات المتّحدة عادت".