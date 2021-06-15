حزب تركي معارض يتهم أردوغان بالتهرب من المسؤوليات الملقاة على عاتقه

محمد الفلاح - الثلاثاء 15 يونيو 2021

اتهم المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض التركي، فايق أوزتراك، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتهرب من المسؤوليات الملقاة على عاتقه وعدم قدرته على مواجهة وزير داخليته، سليمان صويلو، بملفات الفساد التي جرى إثارتها حوله في الآونة الأخيرة.



وصرح أوزتراك، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس التنفيذي المركزي للحزب، قائلاً: «أولئك الذين حكموا البلاد لمدة 19 عامًا دخلوا في معركة فيما بينهم. بدأت كل أعمالهم القذرة في الظهور أردوغان رئيس البيت المتخاصم يحاول الهروب من مسؤولياته .

وتابع أوزتراك: «النواب الذين قيل إنهم تسلموا أموالاً بالحقائب هم من حزب أردوغان.. لكن أردوغان صمت على الفضيحة في حزبه.. لكن القدماء ماذا قالوا؟ الصمت يأتي من الاعتراف. لا يستطيع أردوغان أن يقول أي شيء لعضو اللجنة المركزية في حزبه، الذي يقال إنه يأخذ الأموال في الحقائب، لأن عضو اللجنة المركزية للحزب أعطى رسالته لأردوغان بقوله «أنا السفير».

لا يستطيع أردوغان أن يقول أي شيء لوزير الداخلية الذي عينه بنفسه لأن ذلك الوزير سبق أن أعطى تحذيرًا لأردوغان حينما استقال وعاد من استقالته لم يكن ذلك كافيًا، فقد اتخذ الشريك الأصغر لتحالف الشعب حليفًا خلفه يدعمه يتآمر أهل البيت المتخاصم على بعضهم البعض إنهم يبتزون بعضهم البعض الصراع على المناصب محموم ولا يريد أحد التنازل عن منصبه. بينما رأس المنزل مشلول.. لا يستطيع التحرك. لكن الآن لا يستطيع تجاهل أنه حثالة تنتشر حول كل من السلطة القضائية والسلطة التشريعية».