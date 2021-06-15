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جونسون يؤجل رفع قيود مكافحة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أرجأ بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، خططه لرفع القيود المفروضة للحد من انتشار مرض كوفيد-19 لمدة شهر اليوم، معللاً ذلك بانتشار السلالة دلتا من المرض.

 

وأعلن جونسون اعتزامه استغلال هذه الفترة لتسريع وتيرة عملية التطعيم.

 

وقال، في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن من المنطقي الانتظار بعض الوقت". وبذلك سترفع القيود يوم 19 يوليو بدلاً من 21 يونيو كما كان مأمولاً من قبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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