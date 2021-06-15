جونسون يؤجل رفع قيود مكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أرجأ بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، خططه لرفع القيود المفروضة للحد من انتشار مرض كوفيد-19 لمدة شهر اليوم، معللاً ذلك بانتشار السلالة دلتا من المرض.



وأعلن جونسون اعتزامه استغلال هذه الفترة لتسريع وتيرة عملية التطعيم.

وقال، في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن من المنطقي الانتظار بعض الوقت". وبذلك سترفع القيود يوم 19 يوليو بدلاً من 21 يونيو كما كان مأمولاً من قبل.