مقتل 10 إرهابيين في عمليات عسكرية شمالي بوركينا فاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت رئاسة الأركان في بوركينا فاسو مساء الإثنين، مقتل 10 إرهابيين في عمليات عسكرية شمالي البلاد.



وأشار بيان لرئاسة الأركان إلى إنه تم تصفية العناصر الإرهابية خلال عملية تمشيط نفّذها الجيش البوركيني الأسبوع الماضي في محيط صلحان، القرية الواقعة في شمال البلاد، والتي شهدت في مطلع الشهر الجاري مجزرة راح ضحيّتها 132 قتيلاً على الأقلّ.

وقال البيان إنّ هذه العمليات أتاحت أيضاً "تدمير مواقع لوجستية ومصادرة آليات (سيارات ودراجات نارية) ومحروقات ومواد أخرى مختلفة".

وأوضح الجيش أنّه "تمّ العثور على عبوة ناسفة في محيط بلدة صلحان وتمّ تفكيكها من قبل فرق متخصّصة من المهندسين العسكريين"، مشيراً إلى أنّ "العمليات لا تزال جارية".

وليل 4-5 يونيو/حزيران شهدت بلدة صلحان الواقعة بالقرب من الحدود مع مالي والنيجر مجزرة شنّها مسلّحون إرهابيون، أسفرت عن مقتل ما لا يقلّ عن 132 شخصاً، وبحسب مصادر محليّة عن مقتل 160 شخصاً.

وهذا الهجوم هو الأكثر دموية الذي تشهده بوركينا فاسو منذ 6 سنوات، حين بدأت الهجمات الإرهابية التي أسفرت حتى اليوم عن مقتل أكثر من 1400 شخص، وتهجير مليون آخرين من ديارهم.

ومنذ 2015 تواجه بوركينا فاسو، الدولة الفقيرة والحبيسة في منطقة الساحل الأفريقية، هجمات متزايدة يشنّها خصوصاً عناصر تنتمي لتنظيمي داعش والقاعدة.