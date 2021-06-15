حاملة طائرات أمريكية تدخل بحر الصين الجنوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت البحرية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن حاملة طائرات الأمريكية (رونالد ريجان) دخلت بحر الصين الجنوبي في إطار مهمة دورية.



وقالت البحرية الأمريكية في بيان: "تجري المجموعة القتالية خلال وجودها في بحر الصين الجنوبي عمليات أمنية بحرية، تشمل طلعات بطائرات ذات أجنحة ثابتة وأخرى دوارة وتدريبات هجومية بحرية وتدريبات تكتيكية منسقة بين وحدات السطح والجو".

وكثيرا ما تعترض الصين على المهام العسكرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب بكين بالسيادة على معظمه.

واتّهمت بكين حلف شمال الأطلسي "الناتو" الثلاثاء، بالمبالغة بـ"نظرية التهديد الصيني" والسعي إلى "خلق مواجهات".

يأتي هذا الاتهام غداة إعراب قادة دول الحلف في قمة ببروكسل عن "قلقهم" حيال الطموحات الصينية التي تشكّل "تحدّيات لأسس النظام الدولي".