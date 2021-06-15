شكرا لقرائتكم "إعمار اليمن" يفتتح مركز عناية مركزة بمستشفى الغيضة بالمهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الاثنين، مركز العمليات والعناية المركزة التابع لمستشفى الغيضة العام بمحافظة المهرة، شرق اليمن.

ويشمل المشروع الذي أقيم على مساحة 1000 متر مربع غرفاً لإجراء العمليات ومناطق عزل، وغرفًا للعناية المركزة، تم تجهيزه بـ15 جهازا لتخطيط القلب ومتابعة العلامات الحيوية، و13 سرير إفاقة وعناية مركزة، ونحو 134 جهازًا ومعدة طبية، بهدف تطوير جودة الأداء طبقًا للوائح والمعايير التقنية المتعلقة بسلامة المرضى ورعاية الحالات المزمنة ومكافحة العدوى.

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وفي الافتتاح أكد وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح، أهمية هذا المشروع في خدمة المواطنين بالمهرة والمحافظات المجاورة، مثمناً دعم المملكة العربية السعودية الدائم والسخي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يعد هذا المشروع إحدى ثمار التعاون المشترك.

كما أشاد محافظ المهرة، محمد علي ياسر، بالدعم المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مؤكداً أن المركز صرح عظيم وسيعود بالفائدة والنفع على الجميع.

من جانبه أكد مشرف العمليات التنفيذي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمكتب المهرة محمد آل هادي أن مشاريع البرنامج التنموية تسهم في الرفع من كفاءة الأداء وجودة الخدمة المقدمة في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر.